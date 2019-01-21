На востоке Москвы восстановлено движение троллейбусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На востоке столицы восстановлено движение троллейбусов трех маршрутов, прерванное ранее в связи с повреждением контактной сети. Об этом сообщается в микроблоге Twitter "Московского транспорта".

"Движение троллейбусов на Новогиреевском путепроводе восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с повреждением контактной сети временно задерживаются троллейбусы № 30, 64, 75.