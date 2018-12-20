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20 декабря, 20:18

В Петербурге сдали в эксплуатацию ледокол "Андрей Вилькицкий"

транспорт

20 декабря, 20:18

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Фото: пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Компания "Газпром нефть" усилила собственный арктический флот вторым ледоколом. В Санкт-Петербурге был сдан в эксплуатацию "Андрей Вилькицкий", построенный по программе "Время Арктики". Об этом рассказал председатель правления "Газпром нефть" Александр Дюков.

"Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы. Новый порт – один из наиболее динамично развивающихся активов компании", - сказал он.

Дюков отметил, что возможность продолжать отгрузку и транспортировку нефти по Карскому морю вне зависимости от погодных условий играет большую роль. Благодаря этому в 2018 году объемы добычи на месторождении выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

Новый ледокол назван в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого. Судно спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе для работы в пресных водах Арктики, которые свыше 200 дней в году покрыты ледовым покровом толщиной от 2 до 2,5 метров.

Особая форма корпуса "Андрея Вилькицкого" позволяет ему разрезать и крошить лед, а не давить его, как атомоходы. Малая осадка и маневренность обеспечивают эффективность судна. На чистой воде "Андрей Вилькицкий" разгоняется до 16 узлов, способен совершить поворот на 360 градусов за минуту и показывает ледопроходимость, сопоставимую с атомными ледоколами.

На сегодняшний день уже спущены на воду ледокол "Александр Санников" и шесть танкеров для транспортировки нефти. Такие ледокольные суда, как "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий" прокладывают водные каналы, по которым танкеры беспрепятственно и безопасно проходят путь к терминалу "Ворота Арктика".

транспорт

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