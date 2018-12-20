Столичных таксистов попросили усилить меры безопасности в праздники

Власти Москвы попросили таксомоторные компании в преддверии новогодних праздников усилить меры антитеррористической безопасности.
В частности, компании попросили "провести все инструктажи с водителями", сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.
Дептранс попросил компании отчитаться о проделанной работе до 28 декабря. Также он рассказал, что на данный момент в Москве работают более 70 тысяч таксистов.
Кроме того, Пронин отметил, что машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии и предложил ограничить получение заказов для водителей, которые уже отработали за рулем более десяти часов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.