Столичных таксистов попросили усилить меры безопасности в праздники

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Власти Москвы попросили таксомоторные компании в преддверии новогодних праздников усилить меры антитеррористической безопасности.

В частности, компании попросили "провести все инструктажи с водителями", сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Дептранс попросил компании отчитаться о проделанной работе до 28 декабря. Также он рассказал, что на данный момент в Москве работают более 70 тысяч таксистов.

Кроме того, Пронин отметил, что машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии и предложил ограничить получение заказов для водителей, которые уже отработали за рулем более десяти часов.