Отмена турникетов в автобусах сократит время проезда на пять минут

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Отмена турникетов в автобусах позволит сократить время проезда по ряду маршрутов на пять минут.

"Сейчас формируется список из примерно 60 маршрутов, откуда с 1 января уберут турникеты. Это решение позволит пассажирам быстрее добираться до места назначения. Теперь москвичи будут экономить до пяти минут в пути, а их поездки станут более комфортными", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Там также отметили, что в список маршрутов, которые будут работать без турникетов, войдут наиболее востребованные у пассажиров направления.

В настоящий момент в столице в бестурникетном режиме также работает ряд трамвайных маршрутов. В трамваях с бестурникетной системой пассажиры быстро и беспрепятственно проходят в салон. Для оплаты проезда им необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору и убедиться в проведении оплаты. Чтобы избежать наличие безбилетников в вагонах работают контролеры, которые ежедневно проверяют наличие билета и принадлежность социальной карты у пассажиров.