Более 120 км силовых кабелей проложили в тоннелях метро с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 120 километров силовых кабелей проложили в тоннелях московского метро с начала года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Эти кабели подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение поездов.

Современные системы позволят сохранять стабильный интервал движения составов и сократить число задержек на линиях до минимума. Кабели нового типа готовы прослужить 40 лет, когда как срок кабелей прежних типов был на 15 лет меньше.

Новые коммуникации уже проложили на участках тоннелей Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской, Серпуховской-Тимирязевской и Кольцевой линий. Работы по их замене проводились в ночные технологические окна, когда метро закрыто для пассажиров, поэтому на работу подземки ремонт.

До конца года работы пройдут еще на 60 километрах линий. И таким образом, всего к будущему году в подземке заменят более 180 километров кабельных трасс. Длина замененных кабелей более чем в 1,5 раза превысит общую протяженность МКАД и составит примерно шестую часть от общей длины кабелей московского метро напряжением 10 тысяч вольт.

В столице с начала текущего года построили более 12 километров тоннелей метро. Строительство новых участков идет в соответствии с графиком. К строительству московского метрополитена привлекли более 30 тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что до 2021 года планируют завершить строительство четырех участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о западном участке – от станции "Хорошевская" до станции "Можайская", на юго-западном участке – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Можайская", на северо-восточном участке – от станции "Авиамоторная" до станции "Нижняя Масловка" и южном участке – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская".