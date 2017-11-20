Новые парковки для туристических автобусов появились в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые парковочные места для туристических автобусов появились на шести улицах в центре Москвы. Всего оборудовано 14 специальных мест для стоянки транспорта на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, в Рязанском проезде (напротив Комсомольской площади), на Краснопрудной улице, в Театральном проезде.
"Стоянки для туристических автобусов появились возле памятников культуры, театров, парков и музеев. Раньше краткосрочной парковки автобусов во многих достопримечательных местах города просто не было, – цитирует портал мэра и правительства Москвы заммэра, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. – Водители тратили время на поиск парковки, создавали неудобства на дороге". По словам чиновника, новые стоянки улучшат транспортную ситуацию в исторической части города и обеспечат комфортные условия обслуживания туристов.
Всего в городе действует более 90 специальных мест для парковки туристических автобусов. Первые стоянки появились в декабре 2016 года. Первые 30 минут стоянки для водителей автобусов стоит от 20 до 100 рублей, далее – 1000 рублей в час.
В октябре специальную парковку для посетителей открыл парк "Зарядье". Туда способны поместиться 430 автомобилей. Заехать на стоянку можно с Москворецкой улицы, выехать с нее – на Китайгородский проезд. Снаружи расположено электронное табло с указанием количества свободных мест. Не потеряться на паркинге поможет навигационная система.
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