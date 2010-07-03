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16:02

Москвичам напомнили наземные маршруты до "Некрасовки"

транспорт город

16:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам напомнили наземные маршруты до "Некрасовки". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Мосгортранса".

До нее следует общественный транспорт № 14, № 773 – от станции "Реутово", № 79, № 722, № 772, № 872 – от метро "Выхино", № 613 – от остановки "3-й микрорайон Новокосина",

Также пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом № 723 и № 723к – от остановки "2-й Московский крематорий", № 788, № 808, № 855, № 893 – от метро "Лухмановская" и № 726 – от остановки "4-й микрорайон Кожухова".

Ознакомиться с подробной информацией по маршрутам наземного транспорта можно на сайте "Мосгортранса".

Ранее сообщалось, что на Некрасовской линии временно нет движения до станции "Некрасовка". Поезда курсировали на участке "Косино" – "Лухмановская".

3 июня 2019 года Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро – от станции "Косино" до станции "Некрасовка". Он рассказал, что строительство остальных станций данной ветки идет полным ходом, и выразил надежду, что меньше года осталось до полного запуска Некрасовской линии.

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