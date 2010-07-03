Движение электрички из Конаково в Москву задерживается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение пригородного поезда из Конаково в Москву задерживается по техническим причинам. Специалисты предпринимают оперативные меры для восстановления движения.

"По техническим причинам задерживается поезд №6615 (Конаково ГРЭС – Москва). Также маршрут поезда №6614 (Москва – Конаково ГРЭС) будет сокращен до станции "Конаковский Мох" – пассажиры смогут уехать до станции "Конаково ГРЭС" на следующем поезде", – говорится в сообщении пресс-службы Московско-Тверской пригородной пассажирской компании в Twitter.

Отмечается, что задержка может составить около часа.

На прошлой неделе были задержки на Курском направлении МЖД. Это было вызвано повреждением кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающего за движение поездов в автоматическом режиме.

