Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии работает только на выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии во вторник, 21 августа, работает только на выход. Это позволит увеличить пассажиропоток на время проведения праздничных мероприятий, сообщает столичная подземка.
Четыре эскалатора станции включены на подъем до окончания массового завоза пассажиров. Затем станция возобновит работу в обычном режиме.
В метро рекомендуют заранее приобретать билеты для проезда сразу в обе стороны и пользоваться для входа в метро ближайшими станциями: "Сухаревская", "Проспект Мира" и "Рижская" Калужско-Рижской линии, "Достоевская" и обеими станциями "Комсомольская".
В день проведения праздника на 28 станциях дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Для обеспечения порядка количество сотрудников службы безопасности и полиции увеличено.
Из-за праздника изменяется движение транспорта на некоторых улицах в столице. C 4:00 до 11:00 движение будет полностью перекрыто на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.
Кроме того, нельзя будет проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках, а также на участке Минской улицы. С 5:00 до 9:00 перекроют улицу Академика Глушко и участок бульвара Дмитрия Донского. С 4:00 до 11:00 движение ограничат на двух из трех полос на участке улицы Хачатуряна.
Маршруты столичных автобусов и трамваев тоже изменятся из-за религиозного праздника.
C начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 будут ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Красносельской". Трамваи № 9 и № 19 в этот день работать не будут.
Автобусы будут следовать:
В праздновании Курбан-байрама могут принять участие 250 тысяч мусульман. В Московской соборной мечети соберется больше 100 тысяч человек.
Празднование также пройдет в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам". Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке "Сокольники" (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).
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