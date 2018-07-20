Дублирование названий станций метро на английском языке сохранили после ЧМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дублирование навигации и названий станций столичного метро на английском языке оставили после чемпионата мира по футболу, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
"И навигация, и дублирование станций на английском языке останутся. Ряд волонтеров мы оставили работать у себя – в метро и в Мосгортрансе", – цитирует его Агентство "Москва".
Первый заместитель начальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов заявил, что в связи с мундиалем в метро обновили свыше 62 тысяч элементов навигации. Всю аудио- и визуальную информацию в поездах перевели на английский язык.
Ранее Ликсутов отметил, что специальные автобусы Мосгортранса перевезли 17 команд-участниц чемпионата и проехали 31,1 тысячи километра. 90 процентов гостей стадионов "Спартак" и "Лужники" во время турнира ехали до них и в обратном направлении на городском транспорте. Всего за период мундиаля на нем совершили пять миллионов бесплатных поездок.
Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Его победителем стала сборная Франции, обыгравшая команду Хорватии в финале со счетом 4:2.
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