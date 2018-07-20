Специальные автобусы Мосгортранса перевезли 17 команд ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специальные автобусы Мосгортранса перевезли 17 команд-участниц чемпионата мира по футболу и проехали 31,1 тысячи километра. Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Он заявил, что 90 процентов посетителей стадионов "Спартак" и "Лужники" во время мундиаля ехали до стадионов и обратно на городском транспорте. Всего за период турнира на нем совершили пять миллионов бесплатных поездок, сообщает Агентство Москва".
Экскурсии по центру Москвы на ЧМ-2018 посетили более 20 тысяч футбольных болельщиков. Пешеходные и автобусные туры проводились с 14 июня по 15 июля. Гостям города показали обновленные стадионы, достопримечательности, связанные с историей российского футбола и другими видами спорта, а также с важными спортивными событиями из жизни столицы.
Чаще всего на экскурсиях бывали туристы из России, а также Германии, Англии, Мексики, Китая, Бразилии и Аргентины. Самыми популярными местами стали Музей космонавтики, Музей современного искусства, музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы и Художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское".
Сергей Собянин уточнил, что на мундиале Москва заработала 19 миллиардов рублей, 13 миллиардов поступили в городской бюджет. За счет притока туристов окупилось более половины стоимости реконструкции стадиона "Лужники": на восстановление комплекса потратили 25 миллиардов рублей.
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