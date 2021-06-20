Новыми станциями Сокольнической ветки метро за два года воспользовались 14 млн человек

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станциями метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии воспользовались уже порядка 14 миллионов пассажиров. Речь идет о периоде с момента открытия остановок, передает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Сегодня исполняется два года, как мы открыли станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" – они открылись на Сокольнической линии – самой первой в Московском метро", – сказано в сообщении.

Уточняется, что данная линия проходит посреди автомагистрали. На участке под Калужским шоссе образуется совмещенный тоннель шириной 92 метра, что делает такую конструкцию единственной в городе.

"За 2 года ими воспользовались 14 миллионов пассажиров – больше, чем все население Москвы. Самая популярная из четырех сестер – "Коммунарка". Ее пассажирами стали 5,5 миллиона человек", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2 возведут в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.

