Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2013, 13:06

Город

На Ленинском проспекте восставлено движение троллейбусов

Движение троллейбусов на Ленинском проспекте восстановлено

На Ленинском проспекте временно приостанавливалось движение троллейбусов. Причиной задержки стал обрыв контактной сети на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов.

Из-за аварии не курсировали троллейбусы маршрутов №№ 33, 62 и 84, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

На месте происшествия работала аварийная бригада. По маршрутам троллейбусов пустили 6 дополнительных автобусов.

В настоящий момент движение на участке восстановлено.

Сайты по теме


транспорт наземный транспорт троллейбусы чп обрыв проводов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика