20 июня 2013, 13:06Город
На Ленинском проспекте восставлено движение троллейбусов
На Ленинском проспекте временно приостанавливалось движение троллейбусов. Причиной задержки стал обрыв контактной сети на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов.
Из-за аварии не курсировали троллейбусы маршрутов №№ 33, 62 и 84, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
На месте происшествия работала аварийная бригада. По маршрутам троллейбусов пустили 6 дополнительных автобусов.
В настоящий момент движение на участке восстановлено.