На Ленинском проспекте восставлено движение троллейбусов

В настоящий момент движение на участке восстановлено.

На месте происшествия работала аварийная бригада. По маршрутам троллейбусов пустили 6 дополнительных автобусов.

Из-за аварии не курсировали троллейбусы маршрутов №№ 33, 62 и 84, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

На Ленинском проспекте временно приостанавливалось движение троллейбусов. Причиной задержки стал обрыв контактной сети на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов.

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