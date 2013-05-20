Троллейбусы не ходят по Ленинградскому проспекту из-за обрыва сети

На севере Москвы нарушено движение троллейбусов. Проблемы возникли из-за обрыва контактной сети на Ленинградском проспекте.

Инцидент произошел около дома №74 по Ленинградскому проспекту, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Авария парализовала движение троллейбусов по маршрутам №№ 6, 12, 43, 65, 70, 82, 86.

По этим маршрутам пустили 6 дополнительных автобусов. На место происшествия выехали аварийные службы.