Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Аэропорт Внуково задержал 4 рейса. В Домодедове задержали 4 и отменили 8 вылетов. В свою очередь в Шереметьеве задержали 3 рейса.

Со стороны погоды осложнений не ожидается. Москва будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков в столице не будет. Максимальная температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла, а по области – до плюс 14 градусов.

Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее в связи с сезонными пробками автомобилистам, решившим поехать за город, рекомендовали выезжать либо до 15:00, либо после 21:00 или утром в субботу.