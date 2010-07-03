Около 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Аэропорт Внуково задержал 4 рейса. В Домодедове задержали 4 и отменили 8 вылетов. В свою очередь в Шереметьеве задержали 3 рейса.
Со стороны погоды осложнений не ожидается. Москва будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков в столице не будет. Максимальная температура воздуха в городе составит 11–13 градусов тепла, а по области – до плюс 14 градусов.
Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба.
Ранее в связи с сезонными пробками автомобилистам, решившим поехать за город, рекомендовали выезжать либо до 15:00, либо после 21:00 или утром в субботу.
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