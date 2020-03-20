Восточный вестибюль станции "Текстильщики" закроют в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представители Московского метрополитена сообщили, что на выходных будет закрыт восточный вестибюль станции "Текстильщики". По информации пресс-службы подземки, в общей сложности пассажиры не смогут воспользоваться одним входом четыре дня.

"В эти и следующие выходные закроем восточный вестибюль станции "Текстильщики" (выходы 1–4)", – заявили в столичном метро. Москвичам и гостям города рекомендовали для входа и выхода пользоваться западным вестибюлем.

При этом сориентироваться на месте помогут работники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Временные ограничения необходимы для ремонта вестибюля. В обычном режиме вестибюль станции Таганско-Краснопресненской ветки будет работать с 23 и 30 марта, с открытием метро Москвы.

Ранее сообщалось, что Некрасовская линия метро частично закроется.