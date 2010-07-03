В метро появились шутливые киноплакаты

Столичные креативщики придумали отличный способ поднять настроение всем пассажирам. Они обклеили 115 станций шутливыми киноплакатами.

Также в вагонах метро продемонстрированы ролики, которые рассказывают о закадровой жизни актеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.