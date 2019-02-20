Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 февраля, 23:04

Более 80 дополнительных поездов запустят в мартовские праздники

транспорт

20 февраля, 23:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Интерпресс/ТАСС/Елена Кенунен

Более 80 дополнительных поездов дальнего следования пустят в праздничные дни в марте, говорится в сообщении на сайте ОАО "РЖД".

Это делается для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни.

Как отмечается, 7 и 8 марта ожидается наиболее высокий спрос на выезд, а в обратном направлении – 10 марта.

Поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Архангельск, Ярославль, Самару, Пензу и другие города.

В сообщении уточняется, если спрос будет слишком высок может быть увеличено количество дополнительных поездов, либо присоединение дополнительных вагонов.

Пассажирам напомнили, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны можно за 90 суток до даты путешествия. Это позволяет планировать поездку заранее.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика