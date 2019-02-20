Более 80 дополнительных поездов запустят в мартовские праздники

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Более 80 дополнительных поездов дальнего следования пустят в праздничные дни в марте, говорится в сообщении на сайте ОАО "РЖД".

Это делается для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни.

Как отмечается, 7 и 8 марта ожидается наиболее высокий спрос на выезд, а в обратном направлении – 10 марта.

Поезда будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Архангельск, Ярославль, Самару, Пензу и другие города.

В сообщении уточняется, если спрос будет слишком высок может быть увеличено количество дополнительных поездов, либо присоединение дополнительных вагонов.

Пассажирам напомнили, что с 10 декабря 2017 года оформить билеты на все поезда дальнего следования и прицепные вагоны можно за 90 суток до даты путешествия. Это позволяет планировать поездку заранее.