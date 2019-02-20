Движение ограничат на участке трассы М10 в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на участке трассы М10 "Россия" в Московской области с 21 февраля из-за капитального ремонта моста через реку Дойбицу, говорится на сайте ФКУ Упрдор "Россия".

"В связи с капитальным ремонтом моста через реку Дойбицу на 108 км трассы М10 "Россия" у деревни Головково в Солнечногорске с 21 февраля изменится схема организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на участке 108-109 км будет сужение проезжей части до двух полос, ограничение по скорости будет 40 километров в час. Планируется, что работы завершат в ноябре текущего года.

Ранее стало известно, что до 31 августа ограничат движение на нескольких улицах в районе Внуково. Там будут вестись инженерные работы.