Более 5 тысяч билетов на одну поездку продали в мобильных кассах метро

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Более пяти тысяч билетов на одну поездку продали в мобильных кассах и на стойках за четыре дня закрытия пяти станций Сокольнической линии. Такие кассы установили, чтобы не было очередей на станциях "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

По словам первого заместителя начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, после анализа пассажиропотока за первые три дня закрытия участка красной ветки, кассы переместили туда, где они наиболее востребованы.

"Сейчас мобильные кассы стоят возле станций "Щелковская" и "Семеновская" Арбатско-Покровской линии. Также мобильные кассы и стойки стоят на "Комсомольской" Кольцевой и Сокольнической линий", – отметил Латыпов.

Также при необходимости, в часы максимальной загрузки на "Комсомольской" дежурят мобильные кассиры, у которых можно купить билет на одну поездку.

Участок красной ветки метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыли с 16 по 24 февраля из-за строительства БКЛ. В обычном режиме линия заработает утром 25 февраля. Пока москвичей и гостей столицы возят бесплатные автобусы "КМ", которые отправляются каждую минуту.

Ранее стало известно, что пассажирам закрытого участка красной ветки раздали почти 400 литров горячего чая.