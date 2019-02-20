"Победа" улетает из Иркутска

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Авиакомпания "Победа" прекращает полеты в Иркутск с конца марта, сообщает Агентство "Москва".

Причиной стал отказ аэропорта выполнять стандарт No touch policy, то есть не касаться воздушного судна никакими частями наземной техники, кроме топливозаправщика. "Для нас очень важно соблюдение нашего стандарта для снижения рисков повреждения ВС", – подчеркнул источник.

В январе стало известно, что "Победа" собирается свернуть программу международных вылетов из петербургского аэропорта Пулково. В руководстве лоукостера указали на "систематические задержки рейсов службами аэропорта". Ориентировочная дата закрытия полетов – 31 марта.

В феврале авиакомпания изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. Теперь у пассажиров есть два варианта – как и раньше, доступно нескольких мест багажа размером 36х30х27 сантиметров любого веса, либо же провоз одного места ручной клади габаритами 36х30х4 сантиметра и весом до 10 килограммов.