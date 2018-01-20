Столичное метро перешло на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

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Столичная подземка работает в усиленном режиме из-за ухудшения погоды.

Поезда на всех линиях курсируют по обычному графику, сообщается в микроблоге метро в Twitter. Предвестибюльные территории и лестничные сходы убирают чаще.

По данным МЧС, 20 января весь день будет идти снег. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в сложных погодных условиях. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским. Необходимо также помнить о соблюдении правил дорожного движения.