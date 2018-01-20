Транспортный комплекс Москвы готов к работе в непогоду

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Столичный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.

В МЧС заявили, что 20 января в течение всего дня будет идти снег. В связи с этим может ухудшиться видимость, следовательно, увеличиться число ДТП. Прогнозируется также осложнение дорожной ситуации. Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским.

Необходимо помнить о соблюдении правил дорожного движения, сообщает информационный центр департамента транспорта. Не следует нарушать скоростной режим и совершать резкие маневры. При сильном ветре водителям советуют не оставлять машины под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.

Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что свыше 14,5 тысячи единиц техники и около 32 тысяч рабочих заняты уборкой снега на столичных улицах, заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезли примерно 480 тысяч кубометров снега.