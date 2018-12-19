Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится на четыре дня

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Расписание электричек Ярославского направления изменится с 20 по 24 декабря из-за ремонта на участке Хотьково – Софрино, сообщает пресс-служба МЖД.

Работы будут проходить преимущественно ночью и с максимально возможным использованием выходных дней, чтобы сохранить для пассажиров привычное расписание и число пригородных поездов в будни.

В указанный период из графика уберут несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Пушкино, Сергиев Посад и Александров. У некоторых поездов изменятся количество остановок на маршруте, а также время отправления и прибытия.

На Киевском направлении расписание изменится на время ремонта платформы на станции Бекасово-1. МЖД разработала "технологические окна" до конца декабря. Произойдут минимальные корректировки в расписании некоторых поездов. Во второй половине декабря также поменяется график движения электричек Ленинградского направления ОЖД.