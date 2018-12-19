Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", в аэропорте Внуково задержали шесть рейсов и перенесли три.

В свою очередь в Домодедове задержали три рейса и отменили восемь, а в Шереметьеве отложили 11 рейсов.

Традиционные новогодние блюда можно будет отведать на борту самолета, который отправляется из аэропорта Домодедово 31 декабря.