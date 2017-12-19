Информацию о пожаре в электричке опровергли в МЖД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Информацию о пожаре в столичной электричке опровергли в пресс-службе Московской железной дороги. Как пояснили представители магистрали, случилось задымление в оборудовании под вагоном.

Представители МЖД уточнили, что поезд остановили на станции Царицыно, а пассажиров высадили. Они смогли продолжить путь на других составах. Пострадавших во время инцидента не было.

Уточняется, что в связи с происшествием задерживались несколько поездов в сторону Москвы. Однако движение составов уже ввели в график.

Ранее сообщалось, что электричка загорелась на станции Царицыно. Пассажиров эвакуировали из состава, а поезд отправили в тупик.