Нетрезвый пассажир выжил после падения на пути в метро

19 декабря, 22:40
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Нетрезвый мужчина, упавший на пути перед приближающимся поездом на станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро, остался жив.
"Произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина, 51-летний уроженец Кировской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Машинист, увидев случившееся, применил экстренное торможение, но частично поезд накрыл мужчину сверху", – цитирует пресс-секретаря УВД на Московском Метрополитене Алексея Мышляева Агентство "Москва". По словам представителя ведомства, полицейские незамедлительно вызывали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего растяжение.
Мышляев отметил, что были опрошены все свидетели происшествия, включая машиниста. Очевидцы заявили, что пассажир упал на пути по собственной неосторожности. Пострадавший отказался от госпитализации, на него составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Представитель полиции добавил, что информация о произошедшем передана в прокуратуру на Московском метрополитене.
Ранее сообщалось о задержке в движении поездов на фиолетовой ветке метро из-за инцидента с пассажиром.
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