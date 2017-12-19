Сотрудников РЖД обучат работе с маломобильными гражданами в преддверии ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сотрудников РЖД в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года обучат работе с болельщиками из категории маломобильных граждан.
Также акцент делается на информировании болельщиков о проведении матчей турнира и языковой подготовке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директор по пассажирским перевозкам компании Дмитрия Пегова.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал о запуске более 700 бесплатных поездов, которые начнут курсировать между городами в период чемпионата мира. В составах смогут ездить в общей сложности 400 тысяч пассажиров.
Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов- на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
В Москве матчи турнира пройдут в "Лужниках" и на "Открытие Арене".
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