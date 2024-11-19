"Победа" запустила услугу просмотра фильмов и сериалов на борту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры лоукостера "Победа" смогут смотреть фильмы и сериалы благодаря дополнительной услуге "Система развлечений на борту". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Уточняется, что для пользователей доступны более 200 фильмов и сериалов, причем 90% медиаконтента предоставляется бесплатно.

Подключиться к новой системе можно с собственных мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что автоматическое добавление услуг при покупке авиабилетов хотят запретить в России. Это касается различных платных опций, например страховки во время полета.