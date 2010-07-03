Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили девять рейсов, еще два перенесли.

В свою очередь, в Шереметьево задержали три рейса, а в Домодедово – 17 и три перенесели.

Ранее в Подмосковье началась подготовка к эвакуации самолета A321, совершившего аварийную посадку.