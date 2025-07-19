Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов уже вводился в московском аэропорту. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.