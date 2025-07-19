19 июля, 00:00Транспорт
Ограничения в аэропорту Шереметьево сняты
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения в аэропорту Шереметьево сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов уже вводился в московском аэропорту. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.
Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.