Керченская паромная переправа не будет работать в ночное время

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Керченская паромная переправа до особого распоряжения будет работать с 05:00 до 21:00 по московскому времени. Об этом министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что перевозчикам для удобства пассажиров следует прибывать на переправу не раньше 05:00 и не позже 18:00.

Работа переправы была приостановлена с 21:00 18 июля до 05:00 19 июля. Тогда МЧС РФ по Крыму не назвало причину подобного решения.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о происшествии на Крымском мосту. Оно случилось в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Позже стало известно, что был полностью разрушен пролет в сторону Тамани.

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