Ливни с грозами не повлияли на работу коммуникаций и транспорта Москвы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ливни с грозами не нарушили работу систем жизнеобеспечения столицы, передает "Интерфакс".

Все городские коммуникации функционировали штатно: сбоев и отключений не зафиксировано. На наземный транспорт, метро и МЦК сильные осадки тоже не повлияли.

Уточняется, что за неполные сутки в Москве выпало 23 миллиметра осадков – более 40 процентов месячной нормы. Бригады ГУП "Мосводосток" перешли на круглосуточный режим работы из-за обильных осадков.

19 мая дожди продолжатся, кроме того, из-за грозы и ветра в городе объявили желтый уровень погодной опасности. В выходные столицу также ожидает похолодание: столбики термометров опустятся до 13 градусов.