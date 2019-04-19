В метро появился "Антисон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Систему контроля машинистов "Антисон" внедрили в столичном метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов отметил, что новая система будет следить за состоянием машиниста и не позволит ему уснуть. "Антисон" производит анализ моргания машиниста и наблюдает за ним в течение всего пути.

Если вдруг система заметила признаки сна машиниста, то автоматически передает звуковой сигнал, на который машинист должен среагировать нажатием специальной "кнопки бдительности".

"Если машинист не подтверждает свое бодрствование и полный контроль над ситуацией, то тогда данные об инциденте отправятся диспетчеру для принятия оперативных мер", – добавил Ликсутов.

Заммэра также уточнил, что данная технология работает пока только в нескольких поездах, но в ближайшем будущем она будет функционировать во всех поездах метрополитена.

Ранее сообщалось, что по Сокольнической ветке запустили два новых поезда "Москва-2019". Это обновленная модель составов "Москва", запущенных в 2017 году.