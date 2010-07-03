Движение у станции МЦК Лихоборы перекроют на три дня

Движение в Проектируемом проезде у станции МЦК Лихоборы перекроют 20, 21 и 26 марта из-за подготовки к Военному параду на Красной площади, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.
Полное перекрытие будет действовать с 15:30 до 18:30 в Проектируемом проезде № 490 от станции МЦК Лихоборы до дома 64А, строения 1 в проезде Черепановых.
С 24 марта изменится схема движения в районе улицы Большая Лубянка. Правый поворот на проезд с Большой на Малую Лубянку через дом 20, строение 2 запретят, что сделает переходы безопаснее.
По 25 апреля одна полоса частично ограничена в Мукомольном проезде в районе дома 11 и 9, корпуса 1. Полностью ограничение на одной полосе будет действовать в районе дома 2А, строений 1 и 2 по Шелепихинской набережной.
По 30 мая ограничение движения ввели в районе улицы Новочеремушкинская. Ограничения коснулись двух участков: в районе улицы Дмитрия Ульянова, дом 17, строение 1 и на улице Новочеремушкинская, дом 17, строение 4 по одной полосе.
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