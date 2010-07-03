Строить параллельную Калужскому шоссе трассу начнут в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый этап строительства дороги, которая соединит деревни Мамыри, Пенино и Шарапово в ТиНАО, начнется в 2020 году. Трасса пройдет параллельно Калужскому шоссе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент развития новых территорий.
Отмечается, что второй этап работ намечен на 2021 год. "С этого момента строительство обоих этапов будет вестись параллельно. Вместе с тем первый этап планируется к вводу в эксплуатацию в 2023 году, второй будет введен раньше – в 2022 году", – уточнили в ведомстве.
Сперва четырехполосную дорогу, общая протяженность которой составит 10,2 километра, проложат от Николо-Хованской улицы до строящейся трассы "М3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна". Трассы соединят около деревне Пенино.
На втором этапе дорогу продлят от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова в деревни Мамыри.
В конце февраля руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин предрек рост частных инвестиций в ТиНАО. По его словам, общий потенциал территории по объему инвестиций до 2035 года составляет семь триллионов рублей.
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