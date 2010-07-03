Автобусы через Московский поехали в два раза быстрее

Скорость движения автобусов на 5 городских маршрутах увеличилась вдвое, сообщил Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Автобусы поехали быстрее в результате реорганизации схемы выезда из города Московский на Киевское шоссе. Благодаря изменениям, удалось улучшить движение маршрутов №863, №420, №879, №876Э и №876.
Ликсутов подчеркнул, что теперь автобусы, которыми ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров, следуют через Московский за 14-18 минут. При этом автомобили не мешают их проезду. Движение контролируют камеры видеофиксации.
По его словам, после ввода выделенных полос на северо-востоке, востоке и юге Москвы городской транспорт поехал без задержек. Пассажирам уже не приходится долго ждать нужный автобус на остановке. Экономия времени в пути составляет в среднем от 30 до 40 минут, заключил Ликсутов. Всего в городе действуют уже 334 км выделенных полос.
Ранее сообщалось, что пассажирские автобусы в России могут оборудовать подушками безопасности, усилить каркас и крепление сидений. Новый стандарт должен вступить в силу в начале 2020 года.
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