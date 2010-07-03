Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:58

Открыта продажа билетов на автобусные рейсы Москва – Оленино

транспорт

02:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Стартовала продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Оленино (Тверская область), сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", речь идет об открытии с 18 марта регулярного маршрута Москва – Оленино, автобусы которого будут отправляться с автостанции "Тушинская" в 11:00. Перевозчиком является ООО "Орбита".

Стоимость билета составляет 500 рублей. Для ребенка – 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа – 50 рублей.

Ранее сообщалось, что с 15 марта меняется режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов. В режим "по требованию" переводятся остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях.

В тот же режим переводится остановка "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов №84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика