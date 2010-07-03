Открыта продажа билетов на автобусные рейсы Москва – Оленино

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Стартовала продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Оленино (Тверская область), сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", речь идет об открытии с 18 марта регулярного маршрута Москва – Оленино, автобусы которого будут отправляться с автостанции "Тушинская" в 11:00. Перевозчиком является ООО "Орбита".

Стоимость билета составляет 500 рублей. Для ребенка – 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа – 50 рублей.

Ранее сообщалось, что с 15 марта меняется режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов. В режим "по требованию" переводятся остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях.

В тот же режим переводится остановка "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов №84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.