Открыта продажа билетов на автобусные рейсы Москва – Оленино

Стартовала продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Оленино (Тверская область), сообщает Агентство "Москва".
Как уточнили в "Мосгортрансе", речь идет об открытии с 18 марта регулярного маршрута Москва – Оленино, автобусы которого будут отправляться с автостанции "Тушинская" в 11:00. Перевозчиком является ООО "Орбита".
Стоимость билета составляет 500 рублей. Для ребенка – 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа – 50 рублей.
Ранее сообщалось, что с 15 марта меняется режим работы остановок для автобусов четырех маршрутов. В режим "по требованию" переводятся остановки "Канал имени Москвы" и "Клуб имени Чкалова" для автобуса №248 по Волоколамскому шоссе в обоих направлениях.
В тот же режим переводится остановка "Улица Авиаконструктора Сухого" для автобусов №84, 101, 207 на улице Авиаконструктора Сухого в обоих направлениях.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.