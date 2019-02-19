Парковка на улице Гарибальди стала бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве на улице Гарибальди не взимается плата за плоскостную парковку из-за проведения ремонтных работ. Речь идет о парковке, которая находится около владения номер 30.
"Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму", – говорится в сообщении на сайте Московского паркинга.
Ранее стало известно, что 23 февраля парковка на всех столичных улицах будет бесплатной. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
Также в 2019 году недалеко от ряда станций столичного метрополитена откроют 11 плоскостных парковок со шлагбаумами. Находиться они будут в радиусе 500 метров от станций метро, а оплата будет взиматься согласно установленным тарифам. Больше всего парковок планируют открыть у метро "Алтуфьево".
На сегодняшний день в городе открыты 123 городские плоскостные парковки со шлагбаумами, из которых 27 – перехватывающих, с общей вместимостью порядка 14 тысяч машино-мест.
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