Парковка в столичных дворах останется бесплатной

Парковка во дворах останется бесплатной

Власти Москвы разъяснили, какие именно парковки можно сдавать в аренду. В департаменте городского имущества пояснили: речь идет о подземных и многоуровневых парковках. Их можно арендовать на 10 лет без предварительных торгов, передает телеканал Москва 24.

Предполагается, что это мера поможет разгрузить внутридворовые площади от припаркованных где попало машин. Сами автовладельцы говорят, что вынуждены парковаться с нарушением правил из-за нехватки мест.

Ранее практика предоставления мест в аренду была единичной. Столь масштабно это делается впервые. Москвичам предложили арендовать на десять лет более четырех тысяч машино-мест в девяти округах Москвы. Список опубликован на портале mos.ru и будет ежеквартально обновляться.

Эксперты объясняют – такая практика является общемировой. Она особенно актуальна в мегаполисах.

На сегодняшний день в Москве 30 процентов водителей оставляют свои автомобили на оборудованных парковках. Найти место для своего авто и арендовать его на 10 лет можно в департаменте городского имущества или через портал mos.ru в электронной приемной.