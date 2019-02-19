Парковка в столичных дворах останется бесплатной

Власти Москвы разъяснили, какие именно парковки можно сдавать в аренду. В департаменте городского имущества пояснили: речь идет о подземных и многоуровневых парковках. Их можно арендовать на 10 лет без предварительных торгов, передает телеканал Москва 24.
Предполагается, что это мера поможет разгрузить внутридворовые площади от припаркованных где попало машин. Сами автовладельцы говорят, что вынуждены парковаться с нарушением правил из-за нехватки мест.
Ранее практика предоставления мест в аренду была единичной. Столь масштабно это делается впервые. Москвичам предложили арендовать на десять лет более четырех тысяч машино-мест в девяти округах Москвы. Список опубликован на портале mos.ru и будет ежеквартально обновляться.
Эксперты объясняют – такая практика является общемировой. Она особенно актуальна в мегаполисах.
На сегодняшний день в Москве 30 процентов водителей оставляют свои автомобили на оборудованных парковках. Найти место для своего авто и арендовать его на 10 лет можно в департаменте городского имущества или через портал mos.ru в электронной приемной.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.