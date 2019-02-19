Строительство оборотных тупиков для желтой ветки метро разгрузит БКЛ

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Строительство оборотных тупиков для Калининско-Солнцевской линии метро обеспечит ее бесперебойную работу и разгрузит Большую кольцевую линию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что возведение тупиков началось за станцией "Деловой центр". По словам Хуснуллина, с продлением желтой ветки до "Рассказовки" получился маршрут из 16 станций: сначала поезд идет по Калининско-Солнцевской линии, затем уходит на пути БКЛ.

"Строительство оборотных тупиков для желтой ветки – это следующий шаг к тому, чтобы обеспечить полную независимость двух линий друг от друга в рамках реализации проекта БКЛ", – цитирует заммэра Хуснуллин.

Проходка левого перегонного тоннеля в сторону станции "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии стартовала из подземной монтажной камеры вблизи Кутузовского проспекта. Тоннель протяженностью более 1,2 километра будет вестись в водоносных известняках с помощью тоннелепроходческого комплекса "Полина" на глубине от 16 до 54 метров.

К 2024 году в Москве планируют построить 134 километра линий метро и открыть 55 новых станций. По словам Хуснуллина, мегапроектом этого периода станет Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Протяженность новой ветки с 31 станцией составит 70 километров. Она улучшит транспортную доступность для жителей 25 районов города.

В 2018 году Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций столичного метрополитена. Восемь проектов – это станции Большой кольцевой линии. 14 новых станций появятся в столице уже в 2019 году. При этом в 2018 году в Москве открыли 17 новых станций.

В декабре Сергей Собянин заявил, что московское метро сравняется по протяженности с нью-йоркским. Он отметил, что впереди у городских властей еще больше амбициозных планов относительно развития метрополитена.