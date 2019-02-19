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07:32

Число пассажиров станции метро "Беломорская" ежедневно растет

транспорт метро

07:32

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Фото: Стройкомплекс Москвы

Станция метро "Беломорская" набирает популярность среди пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ежедневно ей пользуются около 32 тысяч человек.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сейчас станцией пользуются на 20% пассажиров больше, чем в первые рабочие дни этого года. Он напомнил, что с 9 по 11 января через эту станцию в метро ежедневно заходили более 25 тысяч человек.

В выходные пассажиропоток также вырос, причем примерно на 13%. В среднем в феврале каждую субботу или воскресенье станцией пользуются более 17 тысяч горожан, в январе было 15 тысяч человек.

Ликсутов заметил, что с открытием станции у жителей ближайших районов появилось метро в шаговой доступности. Благодаря этому удалось перераспределить пассажиропоток на наиболее востребованных станциях. К примеру, на станции "Речной вокзал" вход разгружен на 40%. Если раньше этой станцией пользовались 68 тысяч пассажиров каждый будний день, то теперь 41 тысяча.

По словам Ликсутова, при проектировании "Беломорской" планировалось, что "Речной вокзал" разгрузится не так значительно – показатели превысили ожидания.

"Беломорскую" открыли 20 декабря 2018 года. 260-я по счету станция появилась на пересечении Беломорской и Смольной улиц. Строительство участка длиной 2,9 километра началось в августе 2013 года, изначально в его составе собирались создать станцию "Беломорская". Но в феврале 2014-го ее сооружение приостановили из-за сложности и высокой стоимости работ.

Работы стартовали в сентябре 2016 года и завершились в декабре 2018-го. На четырех маршрутах автобусов и одном троллейбусном маршруте появилась дополнительная остановка "Метро "Беломорская".

транспорт метро

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