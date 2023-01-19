Прощание с режиссером Николаем Досталем пройдет 22 января в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с народным артистом РФ, режиссером и сценаристом Николаем Досталем состоится в воскресенье, 22 января, в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Отпевание [состоится] в храме Иконы Божией Матери в Кунцеве 22 января, в воскресенье, в 11:45. Прощание – в ритуальном зале ЦКБ, улица Маршала Тимошенко, 25", – заявили в организации.

Место, где будет похоронен режиссер, пока не определено.

Николай Досталь родился в мае 1946 года в Москве. Изначально работал актером – после дебюта в картине "До свидания, мальчики" снялся в таких фильмах, как "Морские рассказы", "Расплата" и других. Известен как режиссер 15 художественных фильмов и сериалов ("Гражданин начальник", "Штрафбат").

О смерти Досталя стало известно в четверг, 19 января. По словам источника, знакомого с ситуацией, известный режиссер страдал от онкологического заболевания.



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