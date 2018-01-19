Танкер с российским газом для США изменил курс посреди Атлантики

19 января, 19:23
Фото: wikipedia.org/по лицензии CC BY-SA 2.0 fr
Танкер Gaselys, который должен был доставить в США партию российского сжиженного газа (СПГ), развернулся в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.
Судно, принадлежащее французской компании Engie, вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и направилось к американскому терминалу Everett возле Бостона. Ожидалось, что танкер доставит СПГ в субботу, однако он изменил курс посреди океана и теперь направляется в испанский порт Альхесирас.
Причиной такого решения может служить изменение ситуации на рынке. Владельцы груза, если у них нет соответствующих обязательств, могли направить его в другое место. Такое однако происходит нечасто. В компании Engie SA ситуацию с изменением курса судна не комментируют.
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