Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сбой в движении электричек произошел на Ярославском направлении Московской железной дороги. Задерживаются поезда, которые следуют в область, сообщает телеканал Москва 24.

На отрезке от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская пассажирам приходится дольше ждать поезд.

В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.

В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.

