Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сбой в движении электричек произошел на Ярославском направлении Московской железной дороги. Задерживаются поезда, которые следуют в область, сообщает телеканал Москва 24.
На отрезке от Ярославского вокзала до станции Лосиноостровская пассажирам приходится дольше ждать поезд.
В конце октября восемь пассажирских поездов следовали в Москву и из нее с задержками. Ремонт сетей потребовался в Вологодской и Ярославской областях из-за плохой погоды и шквалистого ветра.
В результате утром расписание пригородных и пассажирских поездов изменилось. В общей сложности было задержано 11 пассажирских и три пригородных поезда.