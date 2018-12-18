Курское направление МЖД продлят до площади трех вокзалов

Курское направление МЖД планируют продлить до Комсомольской площади. Проект уже разрабатывается, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"У нас есть программа с коллегами из РЖД по развитию Курского вокзала", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва". По его словам, уже точно решено продлить Курское направление железной дороги до площади трех вокзалов. "Это то, что сейчас находится не только в планах, это находится в проектировании", – уточнил заммэра.
Хуснуллин также рассказал, что Курский вокзал ждет модернизация. "У нас там будет участок высокоскоростной магистрали (ВСМ), будут Московские центральные диаметры (МЦД)", – отметил он. Как пояснил заммэра, направление до микрорайона Железнодорожный планируют развивать, вскоре там начнутся "большие перемены, в том числе для движения высокоскоростных поездов".
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что для соединения четырех вокзалов столицы при помощи МЦД необходимо достроить два железнодорожных пути на Каланчевском путепроводе. По его словам, важный этап в этом масштабном проекте – соединение инфраструктуры Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов на путепроводе Каланчевская.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.