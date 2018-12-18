Курское направление МЖД продлят до площади трех вокзалов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Курское направление МЖД планируют продлить до Комсомольской площади. Проект уже разрабатывается, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас есть программа с коллегами из РЖД по развитию Курского вокзала", – цитирует Хуснуллина Агентство "Москва". По его словам, уже точно решено продлить Курское направление железной дороги до площади трех вокзалов. "Это то, что сейчас находится не только в планах, это находится в проектировании", – уточнил заммэра.

Хуснуллин также рассказал, что Курский вокзал ждет модернизация. "У нас там будет участок высокоскоростной магистрали (ВСМ), будут Московские центральные диаметры (МЦД)", – отметил он. Как пояснил заммэра, направление до микрорайона Железнодорожный планируют развивать, вскоре там начнутся "большие перемены, в том числе для движения высокоскоростных поездов".

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что для соединения четырех вокзалов столицы при помощи МЦД необходимо достроить два железнодорожных пути на Каланчевском путепроводе. По его словам, важный этап в этом масштабном проекте – соединение инфраструктуры Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов на путепроводе Каланчевская.