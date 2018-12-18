Движение электричек на Казанском направлении МЖД ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги начали ходить в соответствии с графиком. По данным Агентства "Москва" с увеличенными интервалами следуют только три электрички.

В пресс-службе МЖД подчеркнули, что в настоящее время диспетчеры делают все для сокращения опоздания составов. Кроме того, сотрудники Казанского вокзала по требованию пассажиров выдали справки о задержке пригородных поездов. "Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – добавили представители компании.

Утром 18 декабря движение поездов на Казанском вокзале произошел сбой в движении поездов. Причиной неполадок стало отсутствие напряжения в контактной сети. Спустя время специалисты решили проблему, и движение электричек удалось восстановить.

