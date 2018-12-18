Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Почти 30 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах.

Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", десять рейсов задержали и шесть отменили во Внукове.

В Домодедове задержали один рейс и шесть отменили. В Шереметьеве перенесли четыре рейса.

Ранее сообщалось, что традиционные новогодние блюда можно будет отведать на борту самолета, который отправляется из аэропорта Домодедово 31 декабря.