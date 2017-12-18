Столичный метрополитен перешел на усиленный режим работы

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Московское метро перешло на усиленный режим работы, сообщается на официальной странице подземки в Twitter. Дополнительные мероприятия проводят в связи с ухудшением погодных условий.

Представители метрополитена отметили, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

Во время усиленного режима в подземке чаще убирают вестибюли и постоянно проверяют уровень влажности и наличие течей в тоннелях и на станциях. Кроме того, усиливается очистка путей на открытых участках метро и уборка перехватывающих парковок.

Ранее транспортный комплекс столицы призвал московских водителей пересесть на общественный транспорт из-за ожидающихся снегопадов и гололеда.