Четыре поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Четыре поезда на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) отклонились от графика. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter Центральной пригородной пассажирской компании.

"Казанское направление. Задержаны: поезд №7045 (Рязань-1 – Москва) на 2 часа 12 минут, поезд №6997 (Рязань-1 – Москва) на 1 час 40 минут, поезд №6131 (Голутвин – Москва) на 1 час 3 минуты, поезд №6133 (Голутвин – Москва) на 30 минут", – говорится в записи.

О причинах отклонения движения электропоездов от графика не сообщается.